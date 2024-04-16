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Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu

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Fenerbahçe ve milli takımın eski kaptanı Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sorumlu başdanışmanı oldu.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN BAŞDANIŞMANI OLDU

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da oyunu Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu'na verdiğini açıklayan Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu.

BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Ümit Özat'la fotoğrafını paylaşarak, "Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insani Ümit Özat Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir." İfadelerine yer verdi.

İşte o kare;

Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı Oldu

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Spor

Azmi Karamahmutoğlu Zafer Partisi Sosyal Medya Ümit Özdağ Fenerbahçe Ümit Özat İstanbul Politika Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Snn Aksu:

2 gereksiz

12
3
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İbrahim Üker:

ne gerek vardı ümit be

12
1
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Perwer:

Kapak hiç bu kadar tencereye yakışmamıştı.

10
2
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Asil Türk:

Ümit Özdag boş kadro oluşturup Özat'ı getirmiş.Körler sağırlar birbirini ağırlar

7
1
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Jon snow:

Oyun parkına döndü zafer partisi ??

1
0
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Siyah&Beyaz null:

tencere yuvarlandı

0
0
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