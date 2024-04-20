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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Türkiye'nin menfaatlerinin aleyhinde bir gelişme olarak görüyoruz

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hükümetin Dünya Bankası ile temaslarını değerlendirerek Türkiye'nin menfaatlerinin aleyhinde bir gelişme olduğunu belirtti.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR) - Hükümetin Dünya Bankası ile temaslarını değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, " Türkiye'nin menfaatlerinin aleyhinde bir gelişme olarak görüyoruz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu. Kültürpark'ta gerçekleşen fuarda Özdağ'a kitap imzalatmak isteyen okurları uzun kuyruklar oluşturdu. Kitaplarını imzalayıp okurlarıyla sohbet eden Özdağ, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

İzmir'de olduğu gibi hafta sonlarında çeşitli illerde de okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalamaya devam edeceğini belirten Özdağ, "İzmir'de güzel bir ilgi var, değerli kitap severlere teşekkür ediyorum" dedi.

"İYİ BİR NOKTAYA GİTMEDİĞİMİZ GÖZÜKÜYOR"

Hükümetin Dünya Bankası ile temaslarına yönelik de açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası'ndan alınan son kredide yaratılacak istihdamın ki proje merkezli bir kredi bu. Yüzde 50 sığınmacı istihdamına bağlanmış olması kabul edilebilir değil. Çünkü borcu Türk Devleti, Türk Milleti ödeyecek; yarısı Suriyelilere ayrılacak. Bu Türkiye'ye yönelik büyük komplonun aslında çok somut göstergelerinden birisi. Sığınmacıları burada kalıcı hale getirmek için gösterilen uluslararası çabalardan bir tanesi. Bunu Soros'un söylediğini gayet net hatırlıyoruz. Avrupa Birliği'nin istediğini görüyoruz. Bunu Türkiye'nin menfaatlerinin aleyhinde bir gelişme olarak görüyoruz. Ancak 2016'da 'Suriyeliler Andolu'nun esas birleşenidir' diyen Mehmet Şimşek'in böyle bir anlaşmaya imza atmasını da hiç garipsemiyoruz. İyi bir noktaya gitmediğimiz gözüküyor. Bu konuda Zafer Partisi olarak uyarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Zafer Partisi Dünya Bankası Ümit Özdağ Hükümet Türkiye Politika Ekonomi Güncel Haberler

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