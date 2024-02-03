Zafer Partisi, Bursa ve Yalova'daki belediye başkan adaylarını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi partisinin Bursa ve Yalova ile bazı ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde aday tanıtım toplantısında konuşan Özdağ, Bursa'da belediyecilik anlamında sunacakları hizmetlerden söz etti.

Konuşmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Bayram Kazancı, Yalova Belediye Başkan adayının Mevlüt Yıldırım olduğunu duyuran Özdağ, Bursa ve Yalova'nın ilçelerinin de başkan adaylarını açıkladı.