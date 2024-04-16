Ümit Özat siyasete atıldı! Ümit Özat, Zafer Partisi'nin başdanışmanı mı oldu?

Fenerbahçe'nin eski direktörü Ümit Özat, siyasete giriş yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımı gündemde geniş yankı uyandırdı. Ümit Özat siyasete atıldı! Ümit Özat, Zafer Partisi'nin başdanışmanı mı oldu? İşte ayrıntılar...

ÜMİT ÖZAT ZAFER PARTİSİ'NİN BAŞDANIŞMANI MI OLDU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Ümit Özat ile bir fotoğraf paylaştı. Ümit Özdağ bu paylaşımında Ümit Özat'ın Zafer Partisi Genel Başkan Spordan Sorumlu Başdanışmanı olduğunu duyurdu. Ümit Özdağ o paylaşımına şu notu düştü; "Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insani Ümit Özat Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir."

ÜMİT ÖZAT KİMDİR?

Ümit Özat, Türk futbolunun tanınmış isimlerinden biridir. Hem futbolculuk kariyerinde hem de teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılar elde etmiştir. Futbolculuk kariyerine Ankaragücü'nde başlamış ve ardından birçok farklı Türk kulübünde forma giymiştir. Orta saha oyuncusu olarak tanınan Ümit Özat, Türkiye Milli Takımı formasını da giymiştir.

Teknik direktörlük kariyerine ise futbolculuk kariyerinin ardından başlamıştır. Farklı Türk takımlarında teknik direktör olarak görev almış ve bazılarında başarılı sonuçlar elde etmiştir. Kendine özgü futbol anlayışı ve liderlik vasıflarıyla bilinir. Özellikle Ankaragücü, Gençlerbirliği gibi takımlarda önemli çalışmalara imza atmıştır.