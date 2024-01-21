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Ümit Özdağ, Gaziantep'te semt pazarlarına ziyarette bulundu

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'te semt pazarlarını ziyaret ederek pazarcı esnafıyla görüştü. Özdağ, vatandaşlardan seçimlerde partilerine destek istedi ve bir alışveriş merkezinde de vatandaşlarla görüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'te semt pazarına ziyarette bulundu.

Partililerle merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret eden Özdağ, pazarcı esnafıyla görüştü.

Bazı vatandaşlarla fotoğraf çektiren Özdağ, daha sonra Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarını, ardından merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki Sosyete Pazarı'nı ziyaret etti.

Burada kıyafet alan Özdağ, vatandaşlardan seçimlerde partilerine destek istedi.

Özdağ, daha sonra bir alışveriş merkezini ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA / Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ Gaziantep Şahinbey Politika Haberler

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