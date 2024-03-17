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Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle buluştu

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle bir araya geldi ve seçimlerde partisinin adaylarına destek istedi. Özdağ, Türk gençliğinin Türkiye'nin örtülü istilası konusunda hassasiyet geliştirdiğini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak için geldiği kentte Kafeler Caddesi'nde gençlerle buluşan Özdağ, seçimlerde partisinin adaylarına destek istedi.

Zafer Partisinin oy oranının hızla yükselişte olduğunu söyleyen Özdağ, "Türk halkı Zafer Partisinin dikkat çektiği Türkiye'nin örtülü istilası konusu hakkında haklı bir hassasiyet geliştirdi. Bu hassasiyetin ana dinamiğini Türk gençliği oluşturuyor. Gençler annelerini, babalarını ve toplumu bu konuda adeta ikna ediyorlar. Ben de onun için Isparta'ya gelir gelmez gençlerin arasına geldim. Artık konu sokaklara taşmış durumda. Yarın da Isparta'da temaslara devam edeceğim." diye konuştu.

Özdağ, programın ardından gençlerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Politika

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