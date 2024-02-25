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Ümit Özdağ, gençlerle buluştu

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Özdağ, gençlerden Zafer Partisi'ne destek istedi ve Cumhuriyet'in korunması gerektiğini vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Özdağ, ilçedeki bir otelin toplantı salonunda gençlerle buluştu.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde gençlerden Zafer Partisi'ne destek istedi.

Cumhuriyet'in zorluklarla kurulduğunu söyleyen Özdağ, Cumhuriyet'i korumak ve gelecek nesillere emanet etmek için Mustafa Kemal Atatürk'ün sahip olduğu inanca kendilerinin de sahip olması gerektiğini anlattı.

Özdağ, "Bu inançla bugün yaşadığımız zorlukları aşabileceğimizi de bilmemiz gerekiyor. Biz tarihi 300 sene olan bir milletin çocukları değil, biz 4000 seneden beri dünya tarihine şekil veren bir milletin evlatlarıyız." dedi.

Özdağ, programın ardından gençlerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Politika

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