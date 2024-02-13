İliç'teki Maden Kazasında 9 İşçi Göçük Altında

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İliç'te yaşanan felaket göz göre göre olmuş. Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp burada çalışmayız demiş. ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş. Kesinleşmiş 9 kişi göçük altında. Olay vardiya değişim saatinde olmuş. Kırıcılar ve kamyonların olduğu sahada olmuş. 150-200 kişinin bulunabileceği bir saha orası ve henüz tespit edememişler ordaki insan sayısını" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabı üzerinden Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Özdağ, şunları söyledi:

"İliç'te yaşanan felaket göz göre göre olmuş. Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp burada çalışmayız demiş. ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş. Kesinleşmiş 9 kişi göçük altında. Olay vardiya değişim saatinde olmuş. Kırıcılar ve kamyonların olduğu sahada olmuş. 150-200 kişinin bulunabileceği bir saha orası ve henüz tespit edememişler ordaki insan sayısını."