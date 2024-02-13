İliç'teki Maden Kazasında 9 İşçi Göçük Altında
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İliç'teki maden kazasında yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. 6 işçi çatlağı görüp alandan ayrılırken, 9 işçi göçük altında kaldı. Olay vardiya değişim saatinde ve kırıcılar ve kamyonların olduğu sahada meydana geldi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İliç'te yaşanan felaket göz göre göre olmuş. Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp burada çalışmayız demiş. ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş. Kesinleşmiş 9 kişi göçük altında. Olay vardiya değişim saatinde olmuş. Kırıcılar ve kamyonların olduğu sahada olmuş. 150-200 kişinin bulunabileceği bir saha orası ve henüz tespit edememişler ordaki insan sayısını" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabı üzerinden Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Özdağ, şunları söyledi:
"İliç'te yaşanan felaket göz göre göre olmuş. Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp burada çalışmayız demiş. ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş. Kesinleşmiş 9 kişi göçük altında. Olay vardiya değişim saatinde olmuş. Kırıcılar ve kamyonların olduğu sahada olmuş. 150-200 kişinin bulunabileceği bir saha orası ve henüz tespit edememişler ordaki insan sayısını."