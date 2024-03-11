Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Balıkesir'de partisinin düzenlediği programa katıldı.

Özdağ, Balıkesir Emek Sineması'ndaki programda yaptığı konuşmada, sığınmacı sorununa değindi ve 31 Mart yerel seçimleri için partisinin adaylarına destek istedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, şunları kaydetti:

"Bu şehirde ve ilçelerde sığınmacıların açmış olduğu ruhsatsız dükkanlar kapatılsın istiyorsanız oylarınızı Zafer Partisi'ne vereceksiniz. Büyükşehir Belediyesinin her yerde spor okulları açıp, voleybol, basketbol sahaları oluşturulmasını istiyorsanız, gençlik ile uyuşturucu tüccarları arasına spor duvarı çekilmesini istiyorsanız oylarınızı Zafer Partisi'ne verin."

Özdağ, partililerinden seçime kadar sahada bulunmalarını, mahalle mahalle dolaşmalarını istedi.