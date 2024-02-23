Ümit Özdağ Mersin'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, programı kapsamında seçim otobüsüyle merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde şehir turu yaptı.

Daha sonra Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezine giden Özdağ, burada gençlerle selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

Kentte internetten yayın yapan bir televizyon kanalının programına katılan Özdağ, daha sonra Erdemli ve Silifke ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Göksu Mahallesi'ndeki Anıt Mahallesi'nde partililere hitap eden Özdağ, belediye başkan adaylarına oy istedi.

Ümit Özdağ, buradaki programının ardından Anamur ilçesine geçerek partililerle kafede bir araya geldi.