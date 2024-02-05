Zafer Partisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adaylarının Bartu Soral olduğunu söyledi.

Özdağ, Ulus'taki 1. TBMM Binası önünde yaptığı açıklamada, Ankara'yı tekrar canlandırarak 21. yüzyıl belediyecilik anlayışıyla ABB'nin yönetilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Bu hedef doğrultusunda ABB Başkan adayı olarak Bartu Soral'ı Ankaralıların huzuruna getirdiklerini anlatan Özdağ, "Bartu Bey deneyimli bir ekonomist. Kalkınma ekonomisi konusunda birçok ülkenin kalkınma program ve projelerini yönetmiş bir kalkınma iktisatçısı." dedi.

Soral'ın "proje insanı" olarak Zafer Partisinin siyasi vizyonunu en iyi temsil eden kişilerden birisi olduğunu dile getiren Özdağ, Ankara'nın daha iyi yönetilmesi için seçmenlerden destek istedi.

Zafer Partisi ABB Başkan adayı Soral ise Ankara'da büyük bir trafik ve konut sorunuyla karşı karşıya olduklarına işaret etti.

Seçilmesi durumunda öncelikli olarak konut ve kira sorunlarını çözeceklerini aktaran Soral, "Ev fiyatlarını planlı biçimde çözeceğiz. Yollarda hiçbirimiz 20 dakikalık, yarım saatlik yolu 1-1,5 saatte gitmeyeceğiz." diye konuştu.