Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi (2)

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Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terörle mücadele biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente üç füze atıldı.

İkisi, ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na, biri ise alanın dışına isabet etti.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı