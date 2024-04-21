Türk Bisikletçi Gürkan Genç Dünya Turuna Devam Ediyor

"Demir Atlı Adam" olarak tanınan Türk bisikletçi Gürkan Genç, 2012'de başladığı ancak ABD vizesi alamadığı için ara vermek zorunda kaldığı dünya turuna geri döndü.

Genç, 69 ülke ve 3 kıtayı bisikletiyle pedallayarak geçerek, 130 bin kilometreyi geride bıraktı. ABD vizesi için 2023'te Türkiye'ye dönen Genç, vizesini aldıktan sonra dünya turuna devam etmek için ABD'nin Miami kentinden bisikletiyle tekrar yola çıktı.

ABD, Meksika, Kanada ve Alaska turuna çıkmadan hemen önce Kolombiya'nın başkenti Bogota'da AA muhabirine konuşan Genç, dünyayı bisikletiyle gezdiğini ve adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı hedeflediğini söyledi.

Genç, 130 bin kilometre yol ve 69 ülkeyi tamamlamasının ardından dünya turuna devam ettiğini aktararak, kendisini uzunca bir yolun beklediğini dile getirdi.

Kovid-19 salgını sırasında yaşadığı zorluklara değinen Genç, "Pandemide ABD vizesini Latin Amerika'da almakta çok zorlandım. 11 yıl sonra ilk defa Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. 2023'ü Türkiye'de geçirdim, hem 'Demir Atlı Adam' çocuk kitaplarımın imza günlerine katıldım hem de okullarda çocuklar için sunumlar yaptım. Tekrar Kolombiya'ya geldim. ABD'den Alaska'ya seyahatime devam edeceğim. Hayırlısıyla uzunca bir yolculuk beni bekliyor." dedi.

Latin Amerika ülkelerinde yaşadığı deneyimleri paylaşan Genç, şöyle devam etti:

"Avrupa, Afrika kıtalarını bitirdikten sonra Güney Amerika'nın en güney ucuna kadar pedal çevirdim ve yeniden kuzeyden yukarı çıkıp Uruguay, Brezilya, Paraguay ardından Arjantin'in kuzeyi, Şili'nin kuzeyi derken Bolivya, Peru, Ekvador, Kolombiya ve sonrasında pandemi başlamıştı. Pandemide durmayıp Orta Amerika'nın tamamını bitirdim. Guatemala'ya vardığımda ise ABD vizesi bana verilmedi. Önceden geçtiğim Şili ve Kolombiya'ya dönüp ABD vizesini almaya çalıştım fakat verilmedi. Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım."

Türkiye'ye döndükten sonra ABD, Şengen ve İngiltere vizelerini 1 ay içinde aldığını kaydeden Genç, "Türkiye'ye gitmem birçok şeye kapı açtı ve orada bulunduğum süre içerisinde güzel işler yaptım." diye konuştu.

"5-6 yıl sonra Türkiye'ye dönmüş olacağım"

Bundan sonraki rota ve hedeflerini anlatan Genç, "ABD, Meksika, Kanada ve Alaska'ya doğru pedal çevireceğim. Yeni Zelanda, Avustralya ve Güney Asya ülkelerini bitirdikten sonra zannedersem 5-6 yıl sonra Türkiye'ye dönmüş olacağım." ifadesini kullandı.

Genç, bisiklet turunda dünyaca ünlü şampiyonlar çıkaran Kolombiya'ya ilişkin şunları kaydetti:

"Kolombiya, bisiklet konusunda bence dünyada 1 numara. Buradaki insanlar, bisikleti hayatlarına entegre etmiş ve yaşam biçimine dönüştürmüş vaziyetteler. Bunun en önemli sebebi milli sporları olması, çok değerli sporcuları ve dünya çapında tanınan şampiyonları var. Sadece başkentte 959 kilometre bisiklet yolu yapmışlar."

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için pedal çevirdiği mesafeleri, tırmanışları ve çöl geçişlerini kayıt altına aldığını vurgulayan Genç, koşullar kendisini mecbur bırakmadıkça karadan çizdiği rotadan sapmak istemediğini belirtti.

Genç, yeni 3 kıta hedefini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmeyi planladığını, Türkiye'deki kentlerde bisiklet yollarına ve bisikletli yaşam sürecine destek vermek istediğini söyledi.

"Gelecekte Türkiye'nin Spor Bakanı neden bisikletle dünyayı dolaşmış biri olmasın?" ifadesini kullanan Genç, değerli ve anlamlı bir seyahat gerçekleştirdiğini, mutlulukla bunu bitirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Genç, sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD, Meksika ve Alaska arası 25 bin kilometre bisiklet süreceğim. Ondan sonra Yeni Zelanda, Avustralya orada yaklaşık 10 bin kilometre pedal çevireceğim. Güney Asya ülkelerinde de yaklaşık 25 bin kilometre pedal çevirme hedefim var. Yani ortalama baktığınızda Türkiye'ye gitmek için 50-60 bin kilometre mesafe kaldı. Bu da aşağı yukarı 5 seneyi bulur. Ağrı'dan Türkiye'ye giriş yapacağım. Sonrasında Güney ve Doğu Anadolu rotalarını bitirdikten sonra Ankara'ya seyahatime devam edeceğim."