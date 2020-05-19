Trakya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
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Trakya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Trakya'da tüm yurtta olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da balkonlar ve stadyumlarda İstiklal Marşı okundu.

Trakya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
19.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:50

Trakya'da tüm yurtta olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da balkonlar ve stadyumlarda İstiklal Marşı okundu.

Edirne'de balkonlarda vatandaşların İstiklal Marşı'nı okumasının yanı sıra Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda da sporcular milli marşı coşkuyla seslendirdi.

Maske takan milli sporcular statta Türk bayrağı açtı, gökyüzüne yüzlerce kırmızı - beyaz balon bıraktı.

Edirne Belediye Bandosu da aynı saatte üzeri açık otobüsle iki ayrı güzergahta şehir turu atarak marşlar ve Trakya ezgilerini seslendirdi.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, 19.19'da evlerinin pencereleri ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, valilik konağının balkonunda, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da belediye makam odasındaki pencereden milli marşı okudu.

Kırklareli Belediyesi müzisyenleri de aynı saatte kamyon ile şehir turu atarak marşlar seslendirdi.

Kırklareli Atatürk Stadı'da da ışıklar yakılarak İstaklal Marşı okundu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Yurdu'nda karantinada kalanlar, 19.19'da yurdun pencereleri ve koridorlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinliğe Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, il teşkilatı ve kurum müdürleri katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Dominik, El Salvador ve Küba'dan getirilerek Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen 64 Türk vatandaşı da pencerelerden Türk bayraklarıyla bayram coşkusunu yaşadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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