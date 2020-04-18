Trabzon-Giresun arasındaki kontrol noktasında uygulamalar devam ediyor
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Trabzon-Giresun arasındaki kontrol noktasında uygulamalar devam ediyor

Korona virüs salgınıyla ilgili açıklanan tedbirler kapsamında 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da da şehrin Giresun il sınırında kurulan polis kontrol noktasında giriş-çıkış yasağı ile ilgili uygulama devam ediyor.

18.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:41
Trabzon-Giresun arasındaki kontrol noktasında uygulamalar devam ediyor

Korona virüs salgınıyla ilgili açıklanan tedbirler kapsamında 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da da şehrin Giresun il sınırında kurulan polis kontrol noktasında giriş-çıkış yasağı ile ilgili uygulama devam ediyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin Beşikdüzü ilçesindeki sınır noktasında giriş-çıkış yasağı ile ilgili uygulama devam ediyor. Giresun-Trabzon il sınırındaki kontrol noktasında durdurulan sürücülerin büyük çoğunluğunun Giresun ve Trabzon illeri arasında gidip dönmek için yola çıkan sürücüler olması dikkat çekerken, uygulamada yasaklara uyulduğu gözlendi. Büyükşehirlerden Trabzon ve Rize'ye gitmek için yola çıkanların seyahat izin belgelerini yanlarında bulundurduğu görüldü. İl sınırında görev yapan jandarma, emniyet ve sağlık görevlilerine ise Giresun ve Trabzon il sınırındaki köy muhtarları aracılığıyla ikramda bulunulduğu kaydedildi.

Beşikdüzü ilçesi Denizli Mahallesi Muhtarı Yusuf Keleş, Giresun-Trabzon il sınırında görev yapan emniyet, jandarma ve sağlık görevlilerinin her daim yanlarında olduğunu kaydetti. İl sınırında bulunan mahalle muhtarı olarak görevlilerin görevlerini yapabilmeleri için destek olduklarını anlatan Muhtar Keleş, "Tam il sınırında görev yapan asker ve emniyet görevlileri açık alanda 7/24 çalışıyorlar. Öncelikle burada köy ve mahalle halkı olarak bir kapalı alan oluşturup, elektrik imkanı sağladık. Onların görevlerini en iyi şekilde yapmalarına kolaylık sağlamaya çalıştık. Bununla birlikte yoldan gelip geçenlere ve görevlilere ikramlarda da bulunuyoruz. Emniyet, asker ve sağlık görevlileri görevlerini yaparlarken, bizlerde iki ilin sınır mahalle ve köyü olarak onlara destek olmaya onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz" dedi.

İki il sınırında zaman zaman ilginçliklerin de yaşandığını anlatan Muhtar Keleş, "Burası iki il sınırı Trabzon Büyükşehir olduğu için giriş çıkışlar yasak bu nedenle Giresun ve Trabzon il sınırındaki köylüler bu kontrol noktasına geliyorlar. Burada buluşup sonra ayrılıyorlar. Bir açıdan kontrol noktası buluşma noktası da oluyor" ifadelerini kullandı.

Giresun il sınırında bulunan Eynesil ilçesi Boztepe mahalle muhtarı Hüseyin Karaal da, devletin aldığı kararlar doğrultusunda görev yapan görevlilere her türlü desteği verirlerken, yoldan gelip geçenlere de misafirperverliklerini gösterdiklerini kaydetti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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