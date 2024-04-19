Trabzon'da 'Alo 199' çağrı merkezi kapatılacak

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) Trabzon'da kapatılma kararı verilen Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri bünyesindeki 'Alo 199' çağrı merkezinin çalışanları bugün Trabzon Meydan Parkı'nda basın açıklaması düzenledi. Çağrı merkezi çalışanlarından Melike Yıldırım, "Trabzon'umuzda 350 kişinin istihdamının sağlandığı bir ekmek kapısının kapatılacak olması son derece üzücüdür" dedi.

Trabzon Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri bünyesinde kurulan 'Alo 199' çağrı merkezinin çalışanları, birimin kapatılacağı ve işten çıkartılacakları gerekçesiyle bugün Trabzon Meydan Parkında basın açıklaması düzenleyerek karara tepki gösterdi.

"TÜM ŞEHRİMİZ ZARAR GÖRECEKTİR"

Topluluk adına açıklama metnini okuyan çağrı merkezi çalışanı Melike Yıldırım, şunları söyledi:

"Trabzon ile birlikte Ankara ve Erzurum lokasyonlarıyla vatandaşımıza hizmet veren çağrı merkezimiz ne yazık ki ani bir karar ile kapatılmak istenmektedir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri bünyesinde kurulan ALO 199 çağrı merkezimizin yalnızca Trabzon lokasyonunda 350 personelimiz istihdam edilmektedir. Siyasi olarak da Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlılığını son yerel seçimlerde de gösteren Trabzon'umuzda 350 kişinin istihdamının sağlandığı bir ekmek kapısının kapatılacak olması son derece üzücüdür. Taşeron şirketlerde çalışan binlerce emekçi kadro beklerken Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine bağlı çalışan Alo 199 çağrı merkezlerinin kapatılması düşündürücüdür. Kamuya ait çağrı merkezlerinin kapatılacağı iddiaları ise diğer çağrı merkezlerinde çalışan yüzlerce işçiyi tedirgin etmekte, vatandaşa hizmet veren çağrı merkezi çalışanları psikolojik olarak çöküntü yaşamaktadır. Bu kapatma kararı ile birlikte sadece çalışan 350 kişi ve aileleri değil maddi anlamda tüm şehrimiz zarar görecektir.

"350 İNSANIN GELECEĞİ HAYALLERİ KARARTILMAMALIDIR"

"Bu kapatma kararı ile birlikte yeni evlenen, evlilik hayali kuran, 6 aylık hamile eşi çalışmayan, otizmli çocuğunun tedavisini sürdüren, kanser tedavisi gören, bankaya kredi borcu olan, taksit ödeyen ve hayatını bu zor ve acımasız ekonomik şartlarda devam ettirmeye çalışan 350 insanın geleceği, hayalleri karartılmaktadır. Trabzon lokasyonunun kapatılması kentin gelecek ekonomik kaynaktan mahrum edilerek fakirleşmesi, çalışanların işsiz kalması, işsizliğin artması, ekonominin çarklarının zarar görmesi demektir. Kapatılma gerekçesi olarak çağrı popülasyonunun düşmesi gösterilse de gerçeğin bu olmadığının farkındayız. Çağrı merkezinde çalışan bizler gerek pandemi döneminde bir saniye nefes almadan çalıştık, gerekse pasaport ve kimlik yenilemelerinde en yoğun dönemlerde vatandaşımıza hizmet ettik. Dünyada çip krizi yaşanırken vatandaşımızın mağdur edilmemesi için gayret gösterdik. Bugün de vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerinde sıra beklemeden hizmet almaları için özveriyle işimizin başındayız. Modern çağda devletimizin tüm kurumları dahil özel şirketler randevu sistemine çağrı merkezleri üzerinden geçerken, vatandaşımıza ciddi kolaylıklar sağlayan Alo 199 çağrı merkezinin kapatılması hem hizmet alan vatandaşlarımıza hem de çalışarak evine ekmek götüren emekçilere kötülük olacaktır."