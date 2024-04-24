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Köyceğiz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yendi. Maçın ilk yarısını Köyceğiz Belediyespor 21-19 önde tamamladı ve ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galip geldi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-30 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını Köyceğiz Belediyespor 21-19 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan konuk ekip, karşılaşmadan 33-30'luk skorla galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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