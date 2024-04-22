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AKUT Trabzon Ekibi AFAD Akreditasyon Sınavını Başarıyla Tamamladı

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Trabzon'da kurulan AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi, AFAD'ın Orta Seviye Akreditasyon Sınavını başarıyla tamamlayarak ulusal seviyede akredite olan arama kurtarma ekipleri arasına girdi.

Trabzon'da 2007 yılında kurulan, bölgede ve Türkiye'deki birçok afette onlarca canı kurtaran AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi, Afad'ın Orta Seviye Akreditasyon Sınavını başarıyla tamamlayarak adını ulusal seviyede akredite olan arama kurtarma ekipleri arasına yazdırdı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından başlatılan AFAD Akreditasyon Sistemi uyarınca, Türkiye Afet ve Acil Durum yönetimi Sistemi içinde faaliyet göstermek isteyen arama kurtarma organizasyonları Akreditasyon Sınavına giriyor.

AKUT Trabzon ekibi de 62 gönüllüsüyle AFAD Orta Seviye Akreditasyon Sınavı'nı başarıyla tamamlayarak Trabzon'da orta sınıfta akredite olan ilk arama kurtarma ekibi oldu.

AKUT Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu, arama kurtarma dernekleri ile kamu uyumunun sağlanması ve AFAD koordinasyonunda daha etkin faaliyet gösterebilmek adına AFAD Akreditasyon Sisteminin kurulduğunu belirterek "AKUT'un birçok ekibi gibi biz de Orta Seviye Akreditasyon Sınavına girdik ve başarılı olduk. İki gün süren sınav, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen AFAD yetkililerinin gözetiminde yapılıyor. Bir ekibin, afet haberini aldıktan sonra hazırlanması, olay yerine varması, orada ana kampının kurulması, enkaz bölgelerinde çeşitli teknikler kullanılarak kazazede kurtarılması gibi operasyonel yeteneklerinin ölçüldüğü detaylı değerlendirmeler yapılıyor. 62 gönüllümüzle girdiğimiz bu sınavı geçerek Trabzon'da Orta Seviye AFAD Akreditasyonu alan ilk ekip olduk. Tabii ki akreditasyon süreci hiç bitmeyen bir olgu. 3 yılda bir tekrarlanacağı için eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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