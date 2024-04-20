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Trabzon'da 2 Bin Çocuk Katıldığı Oyun Şenliği Düzenlendi

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Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen oyun şenliğine 2 bin çocuk katıldı. Şenlikte çocuklar geleneksel oyunlar oynadı, dans etti ve eğlendi. Ayrıca çocuklara çizgi film kahramanlarının kostümleriyle fotoğraf çekme imkanı sağlandı ve etkinlik sonunda 2 bin fidan dağıtıldı.

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) düzenlenen oyun şenliğine 2 bin çocuk katıldı.

KTÜ Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda bu yıl 10'uncusu organize edilen "23 Nisan Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği"nde öğrenciler geleneksel oyunlar oynadı, müzik eşliğinde dans edip eğlendi.

Çizgi film kahramanlarının kostümünü giyen animasyoncularla fotoğraf çekinen çocuklara etkinliğin sonunda 2 bin fidan dağıtıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, gazetecilere, öğrencilerin eğlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Geleceğin teminatı çocuklar için güzel şeyler yapmaya gayret ettiklerini belirten Okumuş, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bu güzel günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiği için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Aybala Yıldırım ise şenlikte ailesi ve arkadaşlarıyla çok eğlendiğini dile getirdi.

Velilerden Büşra Saraç Uzun da güzel ve eğlenceli etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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