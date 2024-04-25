Trabzon'da kum yüklü tır uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralandı
Trabzon'un Maçka ilçesinde kum yüklü bir tır, freninin boşalması sonucu uçuruma yuvarlandı. Sürücü hafif yaralandı.
Trabzon'un Maçka ilçesinde uçuruma yuvarlanan kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
İlçedeki kum ocağında çalışan Tarkan Çak'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen tır, freninin boşalması sonucu yaklaşık 45 metrelik uçurumdan dereye düştü.
Kaza sırasında araçtan atlayarak uçuruma düşmekten kurtulan sürücü Çak, hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Tarkan Çak'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.