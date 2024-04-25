Trabzon'da Kadın Girişimciler Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kadın girişimciler kurulları, Doğu Karadeniz bölge toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO'da düzenlenen toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, kadın girişimcilerin bölgede ve Trabzon'da yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Kadınların çalışmalarını desteklediklerini, bundan da mutluluk duyduklarını aktaran Çelebi, "Bazen hızlarına yetişmekte zorlanıyoruz. Gerçekten kadınların şans verilince neler başaracağını hep birlikte biliyoruz ve görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Bölge olarak güçlü olmayı önemsiyoruz. Güçlü bir bölge Türkiye'ye damgasını vuracak. Biz hep birlikte bir gövdeyiz, birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Çelebi, her şehrin ayrı bir potansiyeli bulunduğunu, bunları ortaya çıkarmanın da kendilerinin görevi olduğunu sözlerine ekledi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu ise kadın girişimciliğinin ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olduğunu vurguladı.

Aydoğdu, kadın girişimcilerin toplumun her alanında pozitif değişim oluşturma gücüne sahip olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplantımızın amacı bu gücümüzü nasıl daha etkin kullanabileceğimizi tartışmak ve bölgesel gelişimimize katkı sağlayacak projelerimizi hayata geçirmek ve sürdürülebilir kılmaktır. Geliştirdiğimiz projelerimiz sanayi, turizm, tarım, teknoloji, hizmet sektörleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde meslek liseleri, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları birlikteliği ile istihdam, mesleki eğitim, mentörlük ağlarına erişim, finansal destekler, pazarlama stratejilerine kadar geniş bir yelpazede hizmetler ve projeler sunmaktadır. Her birinizin tecrübeleri, görüşleri ve önerileri bizler için çok değerlidir. Unutmayalım ki birlikte hareket ettiğimizde daha güçlüyüz ve daha büyük başarılara imza atabiliriz."

Konuşmaların ardından TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcıları Aydoğdu ile Hatice Güner Kal, projelerle ilgili sunum yaparak, kadın girişimcilerin sorularını yanıtladı.