Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü ve Oturma Eylemi Gerçekleştirildi

Trabzon'da, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi gerçekleştirildi.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, sloganlar ve flamalar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası önüne yürüdü. Katılımcılar burada bir süre oturma eyleminde bulundu.

Gruptakiler adına basın açıklaması yapan Özgür Aksa Platformu Üyesi Kadir Bekar, İsrail'in hukuk ve ahlak tanımaz şekilde katliamlara devam ettiğini belirterek, "Gazzeli kardeşlerimiz gıpta edilecek bir yiğitlikle soykırıma direniyor. Dünyanın en gelişmiş teknolojileri, yine dünyanın sözde karakolluğunu yapan devletlerin desteğine rağmen bir şehrin direnişi karşısında bugüne kadar aciz kaldı, inşallah kalmaya da devam edecek." dedi.

Bekar, Gazze halkının 8 aydır direnişe devam ettiğini vurgulayarak, "Bu, şüphesiz ki bir toplumun topyekun çelikleşmiş inancıyla alakalıdır ve bu inanç bizleri kendine, yetim çocukların, dul kalmış eşlerin, evlatsız kalmış annelerin, ailesiz kalmış küçüklerin tevekkülleriyle tebessümleriyle direnişleriyle şahit kıldırıyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Filistin halkı için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve dualar okundu. Gruptakiler slogan attıktan sonra dağıldı.