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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü ve Oturma Eylemi Gerçekleştirildi

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Trabzon'da İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi gerçekleştirildi. Gruptakiler İskenderpaşa Camisi önünde toplandıktan sonra Ziraat Bankası önüne yürüdü ve burada oturma eylemi gerçekleştirdi. Basın açıklamasında İsrail'in katliamlara devam ettiği vurgulandı ve Gazze halkının direnişi desteklendi.

Trabzon'da, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi gerçekleştirildi.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, sloganlar ve flamalar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası önüne yürüdü. Katılımcılar burada bir süre oturma eyleminde bulundu.

Gruptakiler adına basın açıklaması yapan Özgür Aksa Platformu Üyesi Kadir Bekar, İsrail'in hukuk ve ahlak tanımaz şekilde katliamlara devam ettiğini belirterek, "Gazzeli kardeşlerimiz gıpta edilecek bir yiğitlikle soykırıma direniyor. Dünyanın en gelişmiş teknolojileri, yine dünyanın sözde karakolluğunu yapan devletlerin desteğine rağmen bir şehrin direnişi karşısında bugüne kadar aciz kaldı, inşallah kalmaya da devam edecek." dedi.

Bekar, Gazze halkının 8 aydır direnişe devam ettiğini vurgulayarak, "Bu, şüphesiz ki bir toplumun topyekun çelikleşmiş inancıyla alakalıdır ve bu inanç bizleri kendine, yetim çocukların, dul kalmış eşlerin, evlatsız kalmış annelerin, ailesiz kalmış küçüklerin tevekkülleriyle tebessümleriyle direnişleriyle şahit kıldırıyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Filistin halkı için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve dualar okundu. Gruptakiler slogan attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ziraat Bankası Filistin İskender Trabzon İsrail Gazze İHH Politika Güncel Haberler

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