Trabzon'da düzenlenen Türkiye Büyükler Bahar Kupası devam ediyor

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Türkiye Büyükler Bahar Kupası Kategori 1 müsabakaları, büyük kadınlar finalleriyle devam etti.

Beşirli Spor Kompleksi tenis kortlarındaki müsabakaların üçüncü gününde, tek kadınlarda Duru Aslan birinci, Buse Gündüz ise ikinci oldu.

Çift kadınlarda Buse Gündüz-Çağla Teoman ikilisinin birinciliği, Duru Aslan-Defne Akçay çiftinin de ikinciliği elde ettiği organizasyonda, büyük erkekler yarı finalleri de gerçekleştirildi.

Turnuva, yarın yapılacak büyük erkekler final müsabakalarıyla sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'da birçok farklı spor etkinliğine ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Arıcıoğlu, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimizin yanında Trabzon da bu turnuvada var. Ev sahipliği yapıyoruz burada. Çok özel bir turnuva. Bayram sonrası olmasına rağmen ciddi katılım oldu." dedi.

Düzenlenen turnuvaların sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Arıcıoğlu, "Burada 15 kortumuz var, 3'ü kapalı. Bu kortlarımızda modernizasyon planlıyoruz. Bu kortlarımızda ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenlemek istiyoruz çünkü Trabzon bir spor şehri, bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Spor kültürünü çocuklarımızdan yetişkinlerimize aşılamak istiyoruz." diye konuştu.