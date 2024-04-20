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Trabzon'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kadıralak Yaylası'nda doğa gezisi düzenlendi

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Trabzon'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde doğa ve spor dernekleri üyeleri Kadıralak Yaylası'na doğa gezisi düzenledi. Yaylada yürüyüş yapılıp fotoğraf çekildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü, turizmin ekonominin yüzde 70'ini oluşturduğunu belirtti ve turizm sezonunun başladığını söyledi.

Trabzon'da, 48. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kadıralak Yaylası'nda doğa gezisi düzenlendi.

Şehirde faaliyet gösteren doğa ve spor dernekleri üyeleri, Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tonya ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası'nı ziyaret etti.

Yaylada yürüyüş yapan katılımcılar, fotoğraf çektiler.

Tonya Kaymakamı Adem Eser, gazetecilere, Kadıralak Yaylası'nın il genelinde bilinen bir yayla olduğunu, tanıtımını güzel bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Yaylayı korumanın yanı sıra tanıtımını da yapmaya çalıştıklarını belirten Eser, "6 aydır burada görevliyim, böyle bir ilçede görev yapmaktan dolayı şanslı olduğumu hissediyorum. Şehir içi ve dışından gelen ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Sadece Kadıralak Yaylası değil, Canikdere yürüyüş yolu ve bitişinde şelalemiz var. Yılın on iki ayı dört mevsim ziyaret edebileceğimiz bir yer." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise kentin vazgeçilmezi olan turizmin ekonominin yüzde 70'ni oluşturduğunu vurguladı.

Turizm sezonunun başladığını ve bu yıl daha fazla yoğunluk beklediklerine işaret eden Erdoğan, "Tüm hazırlıklarımız tamam. Bayram tatilinde yoğunluk başladı. Önümüzdeki aylardan itibaren yoğunluğumuz her geçen gün artarak devam edecek." diye konuştu.

Erdoğan, Uzungöl'deki altyapı çalışmalarındaki son durumun sorulması üzerine, "Elbette zaman zaman belki aksaklık olmuştur ama kurumlarımız çalışmalarına başladılar. Sezona yetişecek orada TOKİ'nin yaptığı çalışma. Uzungöl, Trabzon'un en önemli destinasyonlardan birisi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kadıralak Yaylası Turizm Haftası Trabzon Ekonomi Spor Turizm Güncel Haberler

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