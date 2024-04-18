TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Trabzonspor'un eski başkanlarından olan İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Daha önce de Erdal Alkış ve Servet Yardımcı TFF başkan adaylıklarını açıklamıştı.Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM ETHEM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hacıosmanoğlu 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Hayrat Beldesi'nde doğdu. Uzun yıllar ticaret ile uğraştı. 2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi. 27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, fakat seçilemedi. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.

İBRAHİM ETHEMN HACIOSMANOĞLU ADAY OLACAK MI?

Trabzonspor'un eski başkanlarından olan İbrahim Hacıosmanoğlu, günlerdir büyük tartışmalara neden olan ve seçimlerin öne çekilmesi için taleplerin arttığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 18 Temmuz'da yapacağı başkanlık seçimlerine Erol Alkış ve Servet Yardımcı'nın ardından adaylığını açıklayan 3. isim oldu.