Astoria Grande İsimli Kruvaziyer Gemi, 898 Rus Turistle Samsun Limanı'na Demirledi

Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 3 aylık aranın ardından 898 Rus turistle Samsun Limanı'na demirledi.

Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 898'i Rus turist olmak üzere mürettebatı ile birlikte toplam bin 336 kişilik kafilesi ile Samsun'a geldi. En son 18 Ocak'ta Samsun'a turistleri getiren kruvaziyer gemi, bakımlarının tamamlanmasının ardından dün Amasra'dan yola çıkarak, bugün tekrar Samsun'u ziyaret etti.

"Samsun'dan sevdiklerimize hediyeler alacağız"

Rusya'nın Sochi Limanı'ndan demir aldıktan sonra Türkiye'deki bazı illeri gezen Rus turistler, bu sabah geldikleri Samsun'da akşama kadar vakit geçirip, alışveriş yapacaklar. Aylar sonra Samsun'a ayak basan turistler, "Samsun'a geldiğimiz için çok mutluyuz. Burası çok güzel bir şehir. Tarihi yerleri ve şehri gezeceğiz. Sevdiklerimize hediyeler alacağız" ifadelerini kullandılar.

Ocak ayında bakıma alınan ve 3 ay Samsun'a gelmeyen kruvaziyer geminin, bundan sonraki süreçte 2 haftada bir Samsun'a geleceği öğrenildi. Geminin akşam saatlerinde Samsun'dan ayrılarak Trabzon'a gideceği belirtildi. - SAMSUN