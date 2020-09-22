TIR'a çarpan otomobil, yandı: 3 ölü (2) - Yeniden
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TIR'a çarpan otomobil, yandı: 3 ölü (2) - Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine: 'TIR'a çarpan otomobil, yandı: 3 ölü' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden veriyoruz.

TIR'a çarpan otomobil, yandı: 3 ölü (2) - Yeniden
22.09.2020 00:59 | Son Güncelleme: 22.09.2020 01:03

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine:

'TIR'a çarpan otomobil, yandı: 3 ölü' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden veriyoruz. Yeni haberin dikkate alınmasını rica ederiz.

-------------------YENİDEN

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, - ADANA'nın Aladağ ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpıp, yanması sonucu Vural Çetin, Ali Çetin ve Ece Işık hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Musulu köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, önünde seyir halindeki TIR'a arkdan çarpıp, yanmaya başladı. Otomobil bir anda alev topuna dönerken çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen araçtaki Vural Çetin, Ali Çetin ve Ece Işık'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı. 

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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