Samsun'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semra G. idaresindeki 55 ABZ 013 plakalı otomobil, Muharrem A. yönetimindeki 55 BCV 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen 55 ABZ 013 plakalı otomobil devrilerek yan yattı. Kazada, araç sürücüleri Semra G. ile Muharrem A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yüzünden yaralanan Muharrem A. hastaneye gitmek istemedi. Semra G. ise ambulansta Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN