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Bursa'da Yokuşta Aracı Kaldıramayan Sürücü Kazaya Neden Oldu

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Bursa'da bir sürücü, yokuşta aracını kaldıramayarak park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası kaçan sürücünün görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da yokuşta aracı kaldıramayan sürücü, kazaya neden oldu. Kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü, kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasalı otomobili ile yokuşa inen sürücü, çıkamadı. Gaz ayarını iyi yapamayan sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Kaza yaptığını fark ettikten sonra patinaj yaparak yokuştan çıkan sürücü, kaçarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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