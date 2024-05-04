Çerkezköy'de kırmızı ışıkta duran otomobilin altına giren motosikletli yaralandı
Çerkezköy'de kırmızı ışıkta duran bir otomobilin altına giren motosikletli yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Çerkezköy'de kırmızı ışıkta duran otomobilin altına giren motosikletli yaralandı.
Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Veliköy Mahallesi ışıklarda meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden M.S. idaresindeki otomobil, kırmızı ışık yanınca durdu. Bu sırada arkadan gelen U.Ö.'nün kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin altına girdi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü U.Ö. (51) olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ