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Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor

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Dolar kurundaki stabil durum devam ederse pazartesi gece yarısı itibarıyla benzine 1.80 TL ve motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor.

Son dönemlerde döviz kurunda yaşanan durağanlık akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Kurda ani bir artış olmadığı takdirde pazartesi gece yarısından itibaren benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN YENİDEN 40 TL'YE DÜŞECEK

Olası bir indirim durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.12 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.02 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.04 TL, motorin 41.08 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.31 TL ve motorin 41.28 TL'ye gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

  • Benzin: 43,84 TL
  • Motorin: 41,22 TL
  • LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

  • Benzin: 43,92 TL
  • Motorin: 41,22 TL
  • LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

  • Benzin: 45,11 TL
  • Motorin: 42,48 TL
  • LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA

  • Benzin: 44,84 TL
  • Motorin: 42,28 TL
  • LPG (Otogaz): 22,46 TL
Haberler.com / İsmail Elal - Ekonomi

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Yorumlar (5)

Nuri Aga:

Evet öyle Bi nefes aldım ki ciğerlerim yandı.

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Ayhan Kökemli:

Siz,keske zam gelsede buradan eleştirsek dersiniz.Neye zam geliyor,niye indirim geliyor, petrol fiyatlarını takip ederek,dolar kurunu takip ederek anlayabilirsiniz

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remat tamer:

2 AYDA 10LİRAYA YAKIN İNİDİRİM HABERİ ALDIK NE HİKMESE 40 IN ALTINA DÜŞMEDİK

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mehmet türkel:

Bütün dünyada benzin pahalıyken neden motorin bizde daha pahalı çünkü herkes dizel araç kullanıyor.

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remat tamer:

NE OLDU BİZİM DOĞAL GAZ KUYU LARI

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