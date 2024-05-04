Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor

Son dönemlerde döviz kurunda yaşanan durağanlık akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Kurda ani bir artış olmadığı takdirde pazartesi gece yarısından itibaren benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN YENİDEN 40 TL'YE DÜŞECEK

Olası bir indirim durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.12 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.02 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.04 TL, motorin 41.08 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.31 TL ve motorin 41.28 TL'ye gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,84 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,92 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

Benzin: 45,11 TL

Motorin: 42,48 TL

LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA