İzmir'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yukarıkızılca Kemalpaşa Caddesi'nde seyreden Y.B. yönetimindeki 45 TL 916 plakalı otomobil, karşı yönden gelen G.K. idaresindeki 51 HS 665 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 45 TL 916 plakalı otomobil devrildi.
Kazada sürücüler ile 51 HS 665 plakalı otomobilde bulunan T.K. ve E.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.