Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Otomobil Kaldırıma Çıktı, Ağaca Çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaldırıma çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazanın ardından sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaldırıma çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazanın ardından sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde 71 AL 464 plakalı otomobili kaldırıma çıkmış halde buldu. Ekiplerin incelemesinde otomobil içerisinde ve çevrede kimsenin olmadığı görüldü. Ekipler kayıp sürücünün bulunması için çalışma başlatırken, otomobil otoparka çekildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmancık Çorum Olay Güvenlik Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title