Çorum'da Otomobil Kaldırıma Çıktı, Ağaca Çarptı

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaldırıma çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazanın ardından sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde 71 AL 464 plakalı otomobili kaldırıma çıkmış halde buldu. Ekiplerin incelemesinde otomobil içerisinde ve çevrede kimsenin olmadığı görüldü. Ekipler kayıp sürücünün bulunması için çalışma başlatırken, otomobil otoparka çekildi. - ÇORUM