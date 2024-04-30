Türkiye Formula 1 yarışları ne zaman başlayacak? Bakan Ersoy'dan müjdeli haber geldi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 konusuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Ardından, Türkiye Formula 1 yarışları ne zaman başlayacak? sorusu gündeme geldi. Formula 1, dünyanın en ünlü motor sporu olarak kabul edilir ve Türkiye'de en son 2021 yılında gerçekleşmiştir. Türkiye Formula 1 yarışları ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılından itibaren Formula 1 yarışlarının Türkiye'de yapılacağını duyurdu. Bakan Ersoy, kontratlama sürecinin başlayacağını söyledi.

"KONTRATLAMA SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ersoy, "İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." dedi.