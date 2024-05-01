Burdur-Fethiye karayolunda otomobil kaza yaptı

Burdur- Fethiye karayolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje düştü, otomobil sürücüsü ve eşi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 22.20 sıralarında Burdur – Fethiye karayolu Çallıca mevkiinden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa U. (81), idaresindeki 15 KB 533 plakalı Opel marka otomobilliyle Karamanlı ilçesi istikametine seyir halindeyken otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje düştü. Kaza nedeni ile Mustafa U. ve yolcu olarak bulunan eşi Hatice U. (78) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar kontrol amacıyla ambulans ile Burdur Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR