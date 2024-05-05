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Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, spor otomobil sürücüsü yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda 77 ACM 738 plakalı otomobil, önünde seyir halindeki 21 TT 0483 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.

Kazada, spor otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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