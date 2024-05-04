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Benzine ve motorine indirim gelecek! SON DAKİKA! Akaryakıta indirim var mı, ne zaman?

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Son dönemlerde döviz kurunda yaşanan durağanlık akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Kurda ani bir artış olmadığı takdirde pazartesi gece yarısından itibaren benzine ve motorine indirim gelmesi bekleniyor. Peki, Benzine ve motorine indirim var mı?

Benzine ve motorine indirim var mı? Son dönemlerde döviz kurunda yaşanan durağanlık akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Kurda ani bir artış olmadığı takdirde pazartesi gece yarısından itibaren benzine ve motorine indirim gelmesi bekleniyor. Peki, Benzine ve motorine indirim var mı? İşte detaylar!

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Dolar kurundaki stabil durum devam ederse pazartesi gece yarısı itibarıyla benzine 1.80 TL ve motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Olası bir indirim durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.12 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.02 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.04 TL, motorin 41.08 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.31 TL ve motorin 41.28 TL'ye gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,84 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,92 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

Benzin: 45,11 TL

Motorin: 42,48 TL

LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA

Benzin: 44,84 TL

Motorin: 42,28 TL

LPG (Otogaz): 22,46 TL

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