AKARYAKIT FİYTLARINA ZAM! Benzine ve motorine zam var mı? 3 Mayıs Motorin, Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Motorin ve benzine zam var mı ve benzin motorine zam mı geldi merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 3 Mayıs 2024 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Benzine zam var mı? 3 Mayıs 2024 benzin ne kadar, kaç TL? Güncel Benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelası yeniden değişti. Gece yarısı itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatı ise 1 lira 64 kuruş düştü.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Gece yarısı itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam yapıldı. Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

Böylece İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 94 kuruşa, motorin ise 41 lira 32 kuruşa yükseldi. Otogaz ise 21 lira 18 kuruşa indi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.