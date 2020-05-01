Terörden temizlenen dağlara Mehmetçik'ten devasa "Ay yıldız"

Tunceli'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen dağlara devasa Türk bayrağının simgeleri ay yıldızı çizen Mehmetçik, "Ne mutlu Türküm diyene" yazdı.

Tunceli'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen dağlara devasa Türk bayrağının simgeleri ay yıldızı çizen Mehmetçik, "Ne mutlu Türküm diyene" yazdı.

Terörle mücadele kapsamında Türkiye'de güvenlik güçlerinin son 3 yılda yaptığı başarılı operasyonlarda önemli başarılar elde edildi. Terörle mücadele başarılı operasyonların yapıldığı iller arasında ilk sıralarda yer alan Tunceli'de, teröristlerin inlerine girilerek kökü kazındı. Pülümür'de görev yapan Mehmetçik'te taş, kireç ve boyalar ile dağın eteklerine ay yıldız çizerek, "Ne mutlu Türküm diyene" yazdı ve o anları havadan görüntüledi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, O Görüntüyü medya hesabından, "Tunceli-Pülümür'de kahramanlarımız gönderdi az önce. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin" notuyla paylaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA