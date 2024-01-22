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MSB zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiği paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, mücadelesine devam ediyor' ifadesi ile Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

MSB zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiği paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, mücadelesine devam ediyor" ifadesi ile Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan, yorulmadan" başlığıyla Mehmetçiğin en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde mücadelesine azim ve kararlılıkla devam ettiğine vurgu yapılarak, hazırlanan görüntülere yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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