Koruma altındaki çocuklar, Mehmetçik'e mektup yazdı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı evlerde kalan çocuklar, Mehmetçik'e yazdıkları mektuplarla yeni yılını kutladı ve şehitler için başsağlığı mesajlarını iletti. Çocuklar, mektuplarında Mehmetçik'e selamlarını ileterek onların değerli olduğunu ve vatan için hayatlarını feda ettiklerini belirtti. Ayrıca, şehitlere seslenen çocuklar, onların her zaman kalplerinde olduğunu ve umut ettikleri gün cennette buluşacaklarını ifade etti.
DEVLET korumasındaki çocuklar, Mehmetçik'e yazdıkları mektuplarla hem yeni yıllarını kutladı, hem de şehitler için başsağlığı mesajlarını iletti.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı evlerde kalan çocuklar, yazdıkları mektuplarla vatan savunmasında görevli Mehmetçik'in yeni yılını kutladı. Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki terör saldırıları sonucu şehit olan askerler için de başsağlığı mesajlarını ileten çocuklardan biri mektubunda, "Şehitlerimiz olmasaydı, sizler olmasaydınız bu vatan, bu millet şu an olmazdı" dedi.
2'nci sınıf öğrencisi bir kız çocuğu ise asker olmak istediğini belirterek, Mehmetçik ağabeylerine selamlarını iletti. Bir başka çocuk da "Siz bizim için çok değerlisiniz. Bizler için gözünüzü kırpmadan hayatınızı feda ediyorsunuz. Siz bizim gururumuzsunuz" kelimelerini kağıda döktü.
Şehitlere seslenen bir başka çocuk ise "Siz her zaman bizim kalbimizdesiniz, inşallah bir gün cennette buluşuruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.