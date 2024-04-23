Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan'da Çocuklarla Bayramlaştı
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Gümüşpınar Mehmetçik İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladılar.
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarla bir araya gelip bayramlarını kutladılar.
23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Jandarma ekipleri çocukları yalnız bırakmadılar. Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Gümüşpınar Mehmetçik İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, Jandarma teşkilat tanıtımıyla birlikte bayram coşkusunu çocuklarla paylaştılar. - DÜZCE