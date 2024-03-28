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Gediz Mehmetçik Ortaokulu Öğrencileri Bilek Güreşinde Derece Kazandı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri bilek güreşinde derece kazandı.

Okul Sporları çerçevesinde Düzce'de düzenlenen Bilek Güreşi müsabakalarında;

Mehmetçik Ortaokulu öğrencilerinden Tarık Demirkesen (60 kg) Sağ kol'da 1. ve Sol kol'da 3. olurken; Hasan Berkay Er (50 kg) sağ kol da 4. oldu.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, "Spor motivasyon ile birleştiği zaman yaptığınız spordan hem daha fazla verim alabilirsiniz hem de spor hayatında daha uzun soluklu kalabilirsiniz. Gediz'de öğrencilerimiz başarıları kendilerine olan inançlarından ve sıkı çalışmalarından doğuyor. Daha önce de derece getiren yetenekli öğrencimiz Tarık Demirkesen, ilimizi ve okulunu Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Emeği geçen Mehmetçik Ortaokulu okul yönetimini, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim. İnanıyorum ki azim ve gayretle kendilerini kanıtlayan sporcularımız özellikle gençlere örnek olmaya devam edecek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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