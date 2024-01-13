Çorum'da şehitler için dua

Pençe-Kilit bölgesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 Mehmetçik için Çorum'da mevlit ve dua programı düzenlendi.

Kent Konseyi tarafından Çorum Şehitliği'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şehitler için yapılan dua ile devam eden programda "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atılarak tekbirler getirildi.

Programa Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Programın ardından protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret etti. - ÇORUM