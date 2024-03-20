Mardin'de Mehmetçik, Suriye sınırında 24 saat görevde

Mardin'de Suriye sınırında hudut karakollarında görevli Mehmetçik, elleri tetikte, gözleri hedefte 7 gün 24 saat güvenliği tesis ediyor.

Suriye sınırına yakın noktadaki karakollarda görevli Mehmetçik, kentte yaklaşık 150 kilometrelik sınır hattında konuşlu milli ve yerli teknolojilerle donatılan hudut karakollarında hem terörle hem de yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelede büyük başarı sağlıyor.

AA ekibi, Nusaybin ilçesinde Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktasında konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığında Mehmetçiğin bir gününe tanıklık etti.

Sınır hattı 24 saat gözetim altında

Sınırı 24 saat gözetim altında tutan Mehmetçik, milli ve yerli gelişmiş termal kamera, gece görüş dürbünü ve silahlarla vatan topraklarının güvenliğini sağlıyor.

Hem gözetleme kulelerinde hem de Görüntü İzleme Merkezi'nde sınır hattını kesintisiz izleyen askerler, hudut hattında meydana gelen olayları dronla tespit ederek hızla bölgeye intikal ediyor.

Sınır hattı boyunca yer altından geçiş teşebbüslerini önlemek amacıyla belirli aralıklarla inceleme yapan "hudut kartalları" sınırdaki kaçakçılık olaylarına karşı da sürekli teyakkuz halinde.

Eğitimlerle zinde kalan Mehmetçik, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla görevini sürdürerek, vatandaşların ramazanı da huzur içerisinde geçirmesi için tedbirler alıyor.