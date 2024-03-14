Siirt Mehmetçik İlkokulu Öğrencileri Okuma Etkinliği Yaptı

Siirt Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, aileleriyle okuma etkinliği yaptı.

Okulun 1-C sınıfı öğrencileri, okulda düzenlenen etkinlikte yıl boyunca gördüklerini okuyup anlattı.

Mehmetçik İlkokulu Müdürü Selami Eroğlan, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere, eğitim sürecinde desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.

Sınıf öğretmeni Sefa Tuaç da okuma yazma sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin hem öğretmenlerini hem de ailelerini gururlandırdığını belirtti.???????

Etkinlikte folklor gösterisi, şiir ve müzik dinletisi yapıldı.