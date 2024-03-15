İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, sınırda Mehmetçik ile iftar yaptı
İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki sıfır noktasında bulunan Ziyaret Karakol Komutanlığında görev yapan kahraman Mehmetçikler ile birlikte iftarını açtı. İftar programına, İlçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü ve kahraman komandolar katıldı.
Edirne'nin İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, sınırın sıfır noktasında Mehmetçik ile iftar yaptı.
İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki sıfır noktasında bulunan Ziyaret Karakol Komutanlığında görev yapan kahraman Mehmetçikler ile birlikte iftarını açtı. İftar programına, İlçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü ve kahraman komandolar katıldı. - EDİRNE