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Binlerce Kozanlı şehitler için sokaklara döküldü

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Binlerce Kozanlı şehitler için sokaklara döküldü Adana'nın Kozan ilçesinde sınırda ve Pençe Kilit harekatında görev yapan Mehmetçik ve şehitler için Türk bayrakları ile sokaklara çıktı.

Binlerce Kozanlı şehitler için sokaklara döküldü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sınırda ve Pençe Kilit harekatında görev yapan Mehmetçik ve şehitler için Türk bayrakları ile sokaklara çıktı.

Kozan'da yaklaşık 3 bin kişi şehitler ve görev yapan Mehmetçikler için Türk bayrakları ile yürüdü. Muhsin Yazıcıoğlu parkından Türk büyükleri anıtına Göçyolu üzerinden Türk bayrakları ile yürüyen binlerce kişi " Kahrolsun PKK, Ne mutlu Türküm diyene, Mehmetçik yanındayız" sloganları ve terör örgütlerine tepki sloganları ile sokakları inletti.

Pençe Kilit Harekatında Şehit olan 9 Mehmetçiğin isimlerinin tek tek okunduğu ve "Burada" dendiği yürüyüşte binler Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez, Vatan bölünmez" diyerek sokaklarda yürüdü. Yürüyüş Türk büyükleri meydanında son buldu.

Saygı duruşu, İstiklal marşı ile süren etkinlikte Şehit Aileleri Dernek Başkanı Sümmani Göztaş güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek binlerce vatandaşın şehitler için Türk bayrakları ile sokaklara çıkması ile duygu dolu anlar yaşadıklarını kaydetti.

Şehitler için Kuran tilaveti okunarak operasyondaki Mehmetçikler için dualar edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Kozan Terör 3.Sayfa Politika Haberler

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