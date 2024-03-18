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MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel video

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, şehit ailelerine ithafen hazırladığı videoyu yayınladı. Tarih boyunca vatanı için canını hiçe sayan Mehmetçik, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde; milletimizin bekası ve esenliği uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve onların emaneti kıymetli ailelerine ithaf olunur. Şehitlerimize saygı ve rahmetle.

MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel video

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, şehit ailelerine ithafen hazırladığı videoyu yayınladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Tarih boyunca vatanı için canını hiçe sayan Mehmetçik, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde; milletimizin bekası ve esenliği uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve onların emaneti kıymetli ailelerine ithaf olunur. Şehitlerimize saygı ve rahmetle" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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