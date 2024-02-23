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Havza'da 3 Günde 115 Ünite Kan Bağışı Toplandı

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Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 3 gün süren kan bağışı kabul çalışmalarında 115 ünite kan bağışı toplandı. Türk Kızılay tarafından ülke genelinde başlatılan ve azalan kan stoklarını tamamlamayı hedefleyen 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyası kapsamında Havza'da da kan bağışı kabul edildi. Kampanya kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracıyla 3 gün boyunca kan bağışı kabul edildi. Havza Kaymakamlığı, resmi kurumlar ile Türk Kızılay Havza Temsilciliği, Genç Kızılay Havza Şubesi ve Kızılay gönüllülerinin destek verdiği bağış çalışması sonucunda 115 ünite kan bağışı alındı. Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, kan bağışçılarına teşekkür etti.

Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 3 gün süren kan bağışı kabul çalışmalarında 115 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılay tarafından ülke genelinde başlatılan ve azalan kan stoklarını tamamlamayı hedefleyen "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında Havza'da da kan bağışı kabul edildi.

Kampanya kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracıyla 3 gün boyunca kan bağışı kabul edildi.

Havza Kaymakamlığı, resmi kurumlar ile Türk Kızılay Havza Temsilciliği, Genç Kızılay Havza Şubesi ve Kızılay gönüllülerinin destek verdiği bağış çalışması sonucunda 115 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, kan bağışçılarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kızılay Havza Sağlık Güncel Haberler

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